"Efekt szczepień zobaczymy raczej jesienią. Teraz musimy się pilnować"

Szczepienie na obecnym etapie to nie jest zapewnianie odporności zbiorowiskowej. Teraz ratujemy życie i odblokowujemy służbę zdrowia - tłumaczył w TVN24 wirusolog profesor Krzysztof Pyrć. Dodał, że "dużym problemem", którego "na ten moment nie przeskoczymy" jest brak szczepionek. - Efekt szczepień zobaczymy raczej jesienią. Teraz musimy się jeszcze pilnować i zachować zdrowy rozsądek - powiedział.

W poniedziałek ruszyło szczepienie seniorów powyżej 70. roku życia w ramach "pierwszego etapu". Do końca kwartału - informował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk - w Polsce ma być zaszczepionych 3,1 miliona osób. Dotychczas podano nieco ponad 700 tysięcy dawek.

Profesor wyjaśniał, że szczepienia na obecnym etapie "to nie jest zapewnianie odporności zbiorowiskowej". - W tym momencie to jest ratowanie życia i odblokowywanie służby zdrowia. Mamy chorobę, która najcięższe objawy ma w grupach ryzyka, u osób starszych. To głównie te osoby lądują w szpitalach i umierają. Zabezpieczenie tej grupy spowoduje, że te osoby nie będą wymagały hospitalizacji, nie będą lądowały w szpitalach, służba zdrowia się odciąży. Inni pacjenci, niekoniecznie z COVID-19, będą mogli otrzymać pomoc - tłumaczył Pyrć.