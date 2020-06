Ministerstwo Środowiska: od soboty otwarte place zabaw i miejsca do biwakowania

Ministerstwo Środowisko poinformowało w poniedziałek, że od soboty 6 czerwca będzie można swobodnie korzystać z infrastruktury znajdującej się w lasach oraz parkach narodowych w całej Polsce. Oznacza to również, że otwarte zostaną na przykład miejsca do biwakowania czy ścieżki edukacyjne.

Mimo otwarcia lasów, aktualnie nadal wyłączona z użytkowania jest mała infrastruktura leśna - place zabaw, wiaty, miejsca biwakowania, ścieżki edukacyjne czy miejsca do aktywnego wypoczynku. "W sobotę 6 czerwca zostaną otwarte i te obiekty. Odbędzie się to w ramach kolejnego - czwartego - etapu odmrażania polskiej gospodarki" - informuje Ministerstwo Środowiska. Resort dodał, że w rozporządzeniu dotyczącym otwarcia klubów fitness, teatrów i kin "nie ma już zapisów dotyczących małej infrastruktury leśnej oraz miejsc biwakowych, co oznacza, że nie obowiązuje już zakaz korzystania z nich".