Szykują się zmiany przy przekraczaniu granic. Minister zdrowia: myślimy, żeby zrobić to jeszcze w tym tygodniu

Granice będą otwarte dla osób, które będą mogły przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" przekazał, że taka regulacja "pod koniec tygodnia stanie się faktem". Doprecyzował, że innym wyjściem będzie trafienie na kwarantannę. Mówił także, jakich granic dotyczyć będzie taka zasada.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany o ewentualność otwarcia granic Polski tylko dla osób, które będą mogły przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa.

- Myślimy, żeby zrobić to jeszcze w tym tygodniu - powiedział, dopytywany o termin wprowadzenia przez rząd takiej zasady. - Chcemy dopracować szczegóły regulacyjne. Służby też muszą się do tego przygotować, bo to będzie oznaczało konieczność powrotu do działań Straży Granicznej - tłumaczył. Wyjaśnił, że ci, którzy nie przedstawią testu, będą musieli odbyć kwarantannę.

Minister przekazał, że Straż Graniczna "deklaruje, że potrzebuje 48 godzin, żeby dojść do zdolności operacyjnej na poszczególnych punktach granicznych". - Myślę, że pod koniec tygodnia to stanie się faktem - powiedział minister zdrowia. - Celujemy w końcówkę tygodnia. Nie potrafię powiedzieć, czy będzie to poniedziałek, piątek czy sobota - powiedział. Uściślił, że zasady te będą obowiązywać "na granicy południowej i zachodniej".

Niedzielski pytany o transgranicznych pracowników odpowiedział, że "testowanie będzie standardową normą". - Zobaczymy, czy dopuścimy jakieś wyjątki w tym zakresie - stwierdził.

Kiedy regulacje w sprawie maseczek i przyłbic?

Minister Niedzielski potwierdził w piątek, że rząd będzie się wycofywał z zapisów, które dopuszczały możliwość zastępowania maseczek ochronnych przyłbicami lub chustą. - Będziemy rekomendowali pewien standard używania maseczek - zapowiedział, zaznaczając, że będzie to forma "miękkiej rekomendacji".

- Do tej pory dopuszczone były zamienniki w stosunku do maseczek w postaci przyłbic, chust i kołnierzy. Chcemy to cofnąć, żeby takiego zamiennika nie było. Co do jakości maseczki, czy będzie to bawełniana, chirurgiczna, czy jeszcze bardziej zaawansowana jak FFP2, to tutaj będziemy opierali się na rekomendacji - wyjaśniał Niedzielski w rozmowie z Konradem Piaseckim w poniedziałek.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rodzaje maseczek i poziom ochrony przed wirusem

Kiedy będziemy musieli się pozbyć przyłbic w przestrzeni publicznej? - Pewnie zgramy to też z poprzednim elementem, czyli też końcówka tygodnia - podał szef resortu zdrowia.

Minister zdrowia: przyłbice - nie, chusty - nie, natomiast maseczki - tak TVN24

Autor:akw\mtom

Źródło: TVN24