Premier zmienił rozporządzenie. Do odwołania obowiązkowa kwarantanna po powrocie do kraju

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego, według którego do odwołania osoby powracające do Polski będą musiały poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Od 15 marca wszyscy obywatele wracający do Polski są poddawani 14-dniowej kwarantannie. Taka restrykcja obowiązywała do 26 kwietnia. W niedzielę w Dzienniku Ustaw opublikowano kolejne rozporządzenie premiera w tej sprawie. Morawiecki przedłużył decyzję o wstrzymaniu ruchu pociągów międzynarodowych "do odwołania". Tym samym "do odwołania" będzie działał też obowiązek 14-dniowej kwarantanny po powrocie do kraju.