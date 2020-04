Obowiązek zasłaniania ust i nosa. Czym je zakryć i jak?

Gdy wychodzimy na dwór, chociażby na spacer, do sklepu, do urzędu, na pocztę, do apteki, powinniśmy zasłaniać twarz - podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Obowiązek zasłaniania ust i nosa zostanie wprowadzony od czwartku. Czym je zakryć? Jak stworzyć własną maseczkę? Czy mogą jej używać dzieci?

Jak zrobić maseczkę?

W jakich miejscach zasłaniać twarz?

Dodał, że mowa jest o zasłanianiu twarzy w miejscach publicznych. - Czyli na przykład, gdy wychodzimy na dwór, chociażby na spacer, do sklepu, do urzędu, na pocztę, apteki. Wszędzie w tych miejscach powinniśmy zasłaniać twarz - podkreślił.

Wojciech Andrusiewicz uściślił, że chodzi o to, by w przypadku, gdy ktoś jest zakażony, a nie ma objawów, nosząc maseczkę nie zarażał innych.

Co z zakrywaniem twarzy dzieciom?

W dyskusjach na temat noszenia maseczek pojawiały się też wątpliwości, czy małym dzieciom, do drugiego roku życia, można nakładać maseczki. Problemem w tym przypadku może być między innymi dotykanie maseczki i to, jak wytłumaczyć dziecku, że nie można tego robić. Eksperci wskazują, że tylko prawidłowe używanie maseczek daje gwarancję ochrony.

Pulmonolog, pediatra, alergolog doktor Paweł Gonerko powiedział na antenie TVN24, że wiek nie ma znaczenia. Zauważył, że "niemowlakom robi się inhalację przez maskę". - Może być pewien problem, jeśli dziecko się niepokoi, płacze, wyrywa, to to może być kłopotliwe, ale medycznych przeciwwskazań nie ma żadnych - zaznaczył.

Doktor Gonerko podkreślił, że "profesjonalne maski przede wszystkim chronią osobę, która je nosi, bo one mają zawór, który ułatwia wydech, czyli chronią w przypadku kichnięcia, natomiast mniej chronią, jeżeli chodzi o normalny wydech". - Prosta maska, jak maska chirurgiczna, czy te, które są czasem szyte, warto zaznaczyć, że one powinny mieć w środku jakąś fizelinę, coś, co może utrudnia oddychanie, ale w nieco większym stopniu chroni, to one chronią zarówno przy nabieraniu powietrza, czyli wdechu, osobę, która je nosi, ale też osoby z zewnątrz, bo wtedy, wydychając powietrze, nawet jeżeli dana osoba jest skolonizowana wirusem, znacznie ogranicza to eksmisję tego wirusa na zewnątrz - tłumaczył specjalista.