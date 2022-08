Maseczki w aptekach i szpitalach. Jest nowe rozporządzenie

czytaj dalej

Zwolennicy szyickiego duchownego Muktady as-Sadra szturmowali w poniedziałek budynki rządowe w stolicy Iraku. Wdarli się do siedziby irackiego rządu. Była to odpowiedź na ogłoszoną przez niego wcześniej tego dnia decyzję o wycofaniu się z polityki - przekazała agencja Associated Press. Osiem osób zginęło, a 85 zostało rannych - podała agencja AFP. Zachodnie media piszą, że w Bagdadzie doszło do starć "sadrystów" z członkami proirańskich ugrupowań.