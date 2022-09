Obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i aptekach przedłużony do końca października

czytaj dalej

Być może zapowiada to jeszcze większe kłopoty - ocenił Paweł Wroński odnosząc się do informacji o rezygnacji ze stanowiska Michała Dworczyka. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" zwrócił uwagę, że "po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią szczelną, a politycy PiS-u na wyprzódki lecą do dziennikarzy opowiadać, co się tam wewnętrznie dzieje".