Obostrzenia przedłużone, ale są trzy zmiany

Przedłużamy zasady bezpieczeństwa, które mamy w tak zwanym etapie odpowiedzialności. Będzie on obowiązywał do 14 lutego - przekazał na czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał przy tym, że od 1 lutego zmienione zostają trzy ograniczenia.

Jak przekazał, do 14 lutego przedłużone zostają zasady bezpieczeństwa sanitarnego w tak zwanym etapie odpowiedzialności. - To kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzję co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów - dodał. Niedzielski poinformował przy tym, że obowiązujące pozostają wszystkie ograniczenia, z wyjątkiem trzech: