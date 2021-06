Przewodniczący episkopatu pisze do premiera: wyrażam sprzeciw wobec drastycznego ograniczania prawa wiernych

"Wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego - tak drastycznego - ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary" - zwrócił się w liście do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. "Nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu" - dodał hierarcha.

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że tego dnia przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o zmniejszenie obostrzeń w kościołach. Opublikowano także pełną treść listu do szefa rządu.

"W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limitów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys." - napisał arcybiskup Gądecki. Zaznaczył, że "Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych".

"We wcześniejszych listach do Pana Premiera przypominałem, że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję - sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum" - wskazał hierarcha. "Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego - tak drastycznego - ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary" - dodał.