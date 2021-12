Koronawirus w Polsce. Zaostrzenia restrykcji na święta. Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych

Zaostrzenia restrykcji na czas świąteczny będą dotyczyły ograniczenia limitów, czasowej nauki zdalnej, a także ograniczenia prowadzenia klubów czy dyskotek. Ogłosił je na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał też, że od 1 marca będzie obowiązek szczepień dla trzech grup zawodowych.

Minster Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej ogłosił dodatkowe zaostrzenia restrykcji:

- zamiana zasad stosowania certyfikatów, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów do 30 procent. Wszystkie miejsca, w których był limit 50 procent uczestnictwa, zostanie zmieniony do 30 procent

- od 15 grudnia obniżone limity w lokalach, restauracjach, barach i hotelach do 30 procent. Zwiększenie limitów może być tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych

- od 15 grudnia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych limit do 30 procent. Zwiększenie limitów może być tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych. W kinach zakaz konsumpcji

- w okresie świątecznym nauka zdalna. Powrót do nauki stacjonarnej od 10 stycznia

- w okresie do początku stycznia ograniczenie prowadzenia klubów, dyskotek, z pewnym wyjątkiem dla okresu sylwestra

- od 1 marca obowiązek szczepienia dla 3 grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

Niedzielski o "poważnym zagrożeniu dla systemu opieki zdrowotnej"

Na początku konferencji, jeszcze przed ogłoszeniem zaostrzenia restrykcji, Niedzielski mówił o obecnej sytuacji epidemicznej.

- Sytuacja jest ustabilizowana, te liczby zakażeń są na bardzo zbliżonym poziomie. Scenariusz, kiedy ta liczba będzie się utrzymywała, a nie malała, jest poważnym zagrożeniem dla systemu opieki zdrowotnej - powiedział. - Mamy cztery województwa, w których spadek zakażeń jest zauważalny. Mówię o województwach podlaskim i lubelskim, mazowieckim i podkarpackim - dodał.

Niedzielski: pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID-19

Powiedział, że na obecnym etapie walki z epidemią kluczowe będą "trzy obszary działań". Pierwszy z nich to ustawa dotycząca możliwości sprawdzenia przez pracodawcę certyfikatu covidowego. Tłumaczył, że według projektu ustawy pracodawca będzie miał prawo oczekiwać od pracownika okazania wyniku testu.

- Cały czas pracujemy (nad projektem) razem z klubem parlamentarnym PiS - zapewnił. - Jesteśmy już bliscy finiszu, zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie - zgodnie z tym nowym ujęciem - miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika - po to właśnie, by budować bezpieczne środowisko pracy - podkreślił szef MZ.

- Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy, by było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy - w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom - dodał. - Ten projekt dyskutujemy w tej chwili z klubem PiS, rozmawiamy z kierownictwem, z innymi interesariuszami i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wyklaruje się ten projekt, że zostanie skierowany na ścieżkę formalną - dodał Niedzielski.

Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup pracowniczych

Drugi element to obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych - od 1 marca obowiązek szczepienia dla 3 grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe – powiedział Niedzielski.

Wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".

Rozszerzenie obostrzeń

Trzeci element to zaostrzenie restrykcji. Niedzielski powiedział, że "konieczne jest podjęcie decyzji co do pogłębienia" obostrzeń.

- Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów, które w tej chwili obowiązują mniej więcej na poziomie 50 procent do 30 procent, czyli wszystkie te miejsca, w których do tej pory było limitowanie do 50 procent uczestnictwa, zostaną obniżone do 30 procent. Najważniejsze jest to, że aby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca, będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. Jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu, to nie ma absolutnie też możliwości przekraczania nowego limitu - powiedział.

Dodał, że rząd chce "wykorzystać zbliżający się okres ferii do tego, żeby nieco wydłużyć okres nieobecności dzieci w szkołach". Przekazał, że w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia będzie nauka zdalna.

Niedzielski wspomniał także o testowaniu. - Tutaj przede wszystkim będziemy przygotowywali się do tego rozwiązania, gdzie każdy pracownik będzie miał zapewniony dostęp do darmowego testu. Wprowadzimy rozwiązanie, że poprzez formularz, który będzie dostępny na naszych stronach internetowych, będzie można się na taki test zapisać, wybierając opcję, że jest to test pracowniczy. Ale oczywiście wybranie tej formy testowania nie będzie powodowało (...) kierowania na domyślną kwarantannę - zaznaczył.

Kraska: od 15 grudnia obniżamy limity do 30 procent obłożenia lokali, zamknięte dyskoteki

Zmiany dotyczące limitów sprecyzował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wskazał, że od 15 grudnia obniżone zostają limity do 30 procent obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. - Zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - zaznaczył.

Dodał, że także od 15 grudnia zostają obniżone limity do 30 procent obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. - Tak samo jak poprzednio zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - mówił. Kraska mówił też, że dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.

- Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia bieżącego roku i 1 stycznia 2022 ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane - poinformował Kraska.

Kraska: od 15 grudnia wracający do Polski spoza strefy Schengen będą musieli wykonać test na COVID-19

Wiceminister zdrowia pytany na konferencji prasowej o to, jakie testy - PCR czy antygenowe - będą musiały wykonywać osoby wracające do Polski od 15 grudnia spoza strefy Schengen oraz o to, czy z obowiązku testowania będą zwolnione osoby zaszczepione, odpowiedział: - Testy będą musieli wykonać wszyscy, którzy wracają do nas spoza strefy Schengen. Testy PCR i antygenowe są równoważne. Tak samo jak jest w tej chwili, po takim przybyciu do Polski poddawane są te osoby kwarantannie, kolejny test ósmego dnia po przylocie do kraju.

Poprzednio wprowadzone obostrzenia

Wcześniej zostały wprowadzone ograniczenia na okres 1-17 grudnia:

- zakaz lotów do siedmiu krajów (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe)

- wydłużenie kwarantanny do 14 dni dla osób, które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny - od ósmego dnia po teście PCR

- wszystkie obiekty, w których do tej pory był limit zapełnienia 75 procent, zostaną zmniejszone do 50 procent - chodzi tu o gastronomię, hotele, kina, teatry, domy kultury, koncerty, baseny, aquaparki. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach

- zmieniony limit na zgromadzeniach i uroczystościach - do tej pory to było 150 osób, teraz zostanie zmniejszony do 100. Chodzi między innymi o wesela, komunie i dyskoteki

- zmiana limitu osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Do tej pory to było 500 osób, teraz to będzie 250 osób

- zmieniony limit osób między innymi w centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych, na siłowniach, w centrach fitness, muzeach - tam gdzie do tej pory obowiązywał limit 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie będzie limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Autor:mjz

Źródło: TVN24, PAP