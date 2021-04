Rząd przedstawi kolejne decyzje w sprawie obostrzeń

We wtorkowym wywiadzie dla portalu rp.pl szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski był pytany, kiedy możemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie obostrzeń. Niedzielski odparł, że m.in. na ten temat w środę będzie rozmawiał rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Według niego trzeba się spodziewać, że po tym posiedzeniu wydany zostanie oficjalny komunikat w sprawie obostrzeń.

"Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro (w środę - red.) finalizowała i na pewno będziemy przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami, też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło - mówił Niedzielski.