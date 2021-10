"Sama obecność policji nie wystarczy". Rozmowy z komendantem głównym o przestrzeganiu obostrzeń

czytaj dalej

Inflacja CPI w październiku wyniosła rok do roku o 6,8 procent - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Konsensus PAP wyniósł 6,4 procent rok do roku. We wrześniu odnotowano wzrost o 5,9 procent rok do roku. Ekonomiści zgodnie przyznają, że tak wysoka inflacja jest argumentem za dalszą podwyżką stóp procentowych.