"Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, to jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy"

Policja przeprowadziła w weekend prawie 30 tysięcy kontroli dotyczących przestrzegania przepisów epidemicznych. Sprawdzano pojazdy komunikacji zbiorowej, obiekty handlowe, restauracje, siłownie czy dyskoteki – przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Rzecznik rządu Piotr Mueller, zapytany o możliwość wprowadzenia kolejnych obostrzeń, na przykład zakazu przemieszczenia się w okresie Wielkanocy, odpowiedział, że modyfikacje obecnych zasad są możliwe, "jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała".

Od soboty w całym kraju obowiązują zaostrzone restrykcje związane z epidemią COVID-19. Zamknięte są szkoły, hotele, baseny, obiekty sportowe. Restrykcje te mają obowiązywać do 9 kwietnia. Przedłużono obowiązujące już wcześniej przepisy, w tym limit osób w transporcie zbiorowym czy na domowym spotkaniu, obowiązkowe zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki w miejscach publicznych.

Prawie 30 tysięcy kontroli

Rzecznik rządu Piotr Mueller mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że sytuacja jest monitorowana. - Żeby obostrzenia miały sens, ważne jest ich egzekwowanie. Dlatego też policja i wszystkie inne służby podejmują stosowne działania – dodał.

Mueller: na rozwój epidemii wpływa nie tylko kwestia przestrzegania obostrzeń, ale także brytyjska mutacja TVN24

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik podkreślił, że policja oprócz codziennych zadań wykonuje także te związane ze zwalczaniem epidemii. Poinformował, że codziennie do tych zadań jest delegowanych nawet 20 tysięcy funkcjonariuszy, a w niedzielę tę pracę wykonywało 15 tysięcy policjantów.

- Policja realizuje kontrole, interwencje, sprawdzając przestrzeganie przepisów epidemicznych. Tylko w ten weekend takich działań było prawie 30 tysięcy. To były działania samej policji albo policji z sanepidem – mówił.

- Te działania polegały na kontroli pojazdów komunikacji zbiorowej, obiektów handlowych, restauracji, klubów fitness, dyskotek – wymieniał Wąsik. - Policja sprawdzała, czy w tych obiektach obostrzenia są przestrzegane, czy te obiekty pozostają zamknięte – dodał.

Siedem tysięcy wykroczeń

Wąsik przekazał, że policjanci kontrolują także przestrzeganie kwarantanny przez osoby, które zostały na nią skierowane. Dodał, że w niedzielę policja przeprowadziła 350 kontroli.

Wiceszef MSWiA poinformował, że w ostatni weekend funkcjonariusze stwierdzili 7 tysięcy wykroczeń związanych z łamaniem obostrzeń covidowych. W 4,8 tysiąca przypadków policjanci wystawili mandaty, a w 1,1 tysiąca przypadków - w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zakrywania nosa i ust maseczką ochronną - zastosowali pouczenie. Wiceszef MSWiA poinformował, że w najbliższych dniach policja będzie "intensyfikować swoje działania", które mają doprowadzić do "większego przestrzegania przepisów epidemicznych w Polsce".

"Tak daleko idących rozwiązań nie chcemy wprowadzać"

Rzecznik rządu został zapytany, czy po przekroczeniu 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie planowane jest wprowadzenie kolejnych obostrzeń, na przykład zakazu przemieszczenia się w okresie Świąt Wielkanocnych.

- Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, to oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy, natomiast, czy to będą tak daleko idące rozwiązania, jak spekulują media w tej chwili, ja odpowiedzieć na to pytanie nie jestem w stanie – powiedział Piotr Mueller. Zwrócił uwagę, że w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy czy Francja, wprowadzono obostrzenia, które są bardzo daleko idące, na przykład godzinę policyjną we Francji.

- My oczywiście tak daleko idących rozwiązań nie chcemy wprowadzać, ale to pokazuje powagę sytuacji epidemicznej w całej Europie – przekonywał.

Rzecznik rządu przypomniał, że wszelkie decyzje związane z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa podejmowane są na podstawie danych dotyczących epidemii. - W tej chwili od minionej soboty obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach w tym samym zakresie – zaznaczył Mueller. - Te wszystkie obostrzenia mają charakter w tej chwili już powszechny – zaznaczył.

Niedzielski: apeluję o poważne traktowanie wszystkich regulacji i obostrzeń TVN24

"Liczę na to, że polskie sądy nie będą już miały żadnych wątpliwości"

W trakcie konferencji padło pytanie o decyzje niektórych sądów, które orzekają, że mandaty nakładane na podstawie rozporządzeń covidowych są nieważne, bo "przygotowane przepisy w wielu wymiarach nie trzymają się konstytucji".

- Jesienią zeszłego roku została dokonana modyfikacja ustawy, która rozszerzała podstawę ustawową do tego, aby w sposób szczegółowy uregulować kwestie obostrzeń w rozporządzeniu – powiedział rzecznik rządu.

- W związku z tym ta zmiana została dokonana. Liczę na to, że polskie sądy nie będą już miały żadnych wątpliwości, choć, tak jak mówię, pojedyncze wyroki w tym zakresie powodowały pewne nieścisłości – dodał.

Mueller: jeśli obostrzenia będą dalej przedłużane, tarcza branżowa będzie również przedłużana

Mueller powiedział, że do tej pory w ramach rządowego wsparcia dla firm przekazano przedsiębiorcom blisko 200 miliardów złotych. - Tylko w tym roku na pomoc pracownikom polskich firm przeznaczyliśmy ponad 24 miliardy złotych - dodał.

Mówił, że zmieniono zasady dotyczące umarzania środków z tarczy finansowej 1.0, "a co za tym idzie, dodatkowe kilka miliardów trafi do przedsiębiorców, bo będą mieli pełne umorzenie subwencji. - To około siedem miliardów złotych – przekazał.

Mueller zapowiedział przedłużenie tarczy branżowej. - My stale w tym zakresie przedłużamy działania tam, gdzie jest to potrzebne, oczywiście jeśli obostrzenia dalej będą przedłużane, tarcza branżowa również będzie przedłużana – zapewnił.

Mueller: za wcześnie, by mówić o wpływie pandemii na wybory w Rzeszowie

Rzecznik rządu pytany był na konferencji prasowej, czy rząd bierze pod uwagę przesunięcie przedterminowych wyborów prezydenta Rzeszowa, które zgodnie z rozporządzeniem premiera mają się odbyć 9 maja.

Mueller podkreślił, że wybory w Rzeszowie "to jeszcze perspektywa wielu tygodni". - Z tak odległej perspektywy czasowej nie sposób jeszcze oceniać, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna i czy wybory będą mogły się odbywać, więc te decyzje jeżeli zapadną, to dopiero za dłuższy czas – powiedział.

Rzecznik rządu: we wtorek szereg spotkań premiera przed szczytem UE

Rzecznik rządu przekazał, że we wtorek odbędzie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, prezydentami: Rumunii i Litwy oraz szefami rządów Belgii i Węgier. - To jest rutynowe spotkanie przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w czwartek i piątek – dodał.

Przypomniał, że głównym tematem unijnego szczytu ma być pandemia COVID-19, między innymi kwestia zwiększenia dostaw szczepionek, a także odnowienie zasobów produkcyjnych UE "w zakresie spraw medycznych" oraz "wszystkich łańcuchów dostaw". Chodzi o to - jak tłumaczył - by w przyszłości Unia Europejska była odpowiednio przygotowana do tego typu kryzysów, jak mamy obecnie. Szczyt - jak zaznaczył - odbędzie się w formie wideokonferencji.

