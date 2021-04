Bilans zakażeń a wcześniejsze restrykcje. Niedzielski pisze o czterech województwach

Do tej pory w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2 448 463 osób, z których 55 005 zmarło.

Obostrzenia epidemiczne

Rząd od 15 marca objął dodatkowymi restrykcjami kolejne regiony - województwa mazowieckie oraz lubuskie . Od 27 marca ostrzejsze ograniczenia obwiązują już w całym kraju i ma być tak co najmniej do 9 kwietnia.

Te ograniczenia to:

- zamknięte centra i galerie handlowe (za wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni); - zamknięte sklepy meblowe i budowlane powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych; - placówki handlowe, targ, poczta: 1 osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach do 100 metrów kwadratowych, 1 osoba na 20 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych; - obiekty kultu religijnego: max. 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra oraz obowiązku zakrywania ust i nosa; - zamknięte salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie; - zamknięte przedszkola i żłobki, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej); - działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, zamknięte między innymi korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

Ponadto w kraju obowiązuje do odwołania szereg ograniczeń, takich jak obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką w miejscach publicznych czy utrzymywania dystansu społecznego.

Kuczmierowski: blisko 900 tysięcy dawek szczepionki trafiło w poniedziałek do Polski

Obok wprowadzanych restrykcji orężem w walce z epidemią są szczepienia. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski przekazał w poniedziałek, że tego dnia do Polski dotarła dostawa 870 tysięcy dawek preparatu od firmy Pfizer. Dodał, że trwa ich dystrybucja do punktów szczepień.

Zapowiadał też, że w niedzielę, 11 kwietnia, do kraju dotrą szczepionki firmy AstraZeneca. - Czekamy na potwierdzenie liczby szczepionek - przekazał. W harmonogramie dostaw dostępnym na stronie rządowej napisano, że potwierdzona minimalna dostawa w tygodniu 5-11 kwietnia wynosi 172 tysięcy dawek.

Według harmonogramu, w kolejnych tygodniach kwietnia do Polski dotrą szczepionki od firm Pfizer, AstraZeneca, Moderna, a także pierwsza dostawa specyfiku od Johnson & Johnson. Łącznie potwierdzone minimalne dostawy to ponad 5,6 milionów dawek. Wskazano przy tym, że deklarowana wielkość dostaw jest na poziomie ok. 7 milionów.