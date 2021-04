Widzimy światełko w tunelu, które może sugerować, że będziemy powoli wychodzić z tej dość dużej trzeciej fali zakażeń - powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak jednak dodał, nie jest to znak, że "dzisiaj możemy sobie w nadmiarowy sposób poluzować".

W piątek resort zdrowia poinformował o 17 847 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci 595 osób zakażonych. Od początku pandemii w Polsce infekcję potwierdzono u 2 660 088. Zmarło 61 208 osób.

Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej podkreślił, że ten wynik jest w pełni miarodajny. - Wciąż wykonujemy dużo testów, dzisiaj ponad 83 tysięcy, więc jest to w pełni odzwierciedlenie tego, co się dzieje w sytuacji epidemicznej w naszym kraju - wskazał rzecznik MZ.

"Nie ma pola do dalszego luzowania obostrzeń"

- Na pewno mamy oznaki trendu, który się umacnia i jest to trend spadkowy. Mamy w tej chwili dwa województwa, które notują ponad 60 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to Śląsk i Dolny Śląsk. W sytuacji całego kraju mamy liczbę zakażeń na poziomie 49,2 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Widzimy spadek w nawiązaniu do poprzednich dni - mówił w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że spadki odnotowywane są także w zakresie pozytywnych wyników, wśród ogółu przeprowadzanych testów. - W tym momencie 23 procent wyników testów to wyniki pozytywne - powiedział.

Adam Niedzielski w Sejmie o trzeciej fali epidemii TVN24

- Widzimy światełko w tunelu, które może sugerować, że będziemy powoli wychodzić z tej dość dużej trzeciej fali zakażeń - ocenił Andrusiewicz. - Jeżeli chcemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, to nadal musimy trzymać się rygoru sanitarnego. To, że pojawia się światełko, to nie jest znak, że dzisiaj możemy sobie w nadmiarowy sposób poluzować. Uprzedzając pytania, dzisiaj nie ma pola do dalszego luzowania obostrzeń, które nas obowiązują - dodał rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- Zwracam uwagę na sytuację w szpitalach. Sytuację związaną z łóżkami respiratorowymi i łóżkami covidowymi. Mamy tu spadki, ale te spadki, jeżeli porównamy to do spadków zakażeń, są minimalne - powiedział.

"Nie możemy jeszcze patrzeć huraoptymistycznie w przyszłość"

- Jeżeli popatrzymy na sytuację z łóżkami covidowymi w całym kraju, to liczba zajętych łóżek spadła jedynie o niecałe 4 procent. Jesteśmy na poziomie 71,5 procent zajętych łóżek. To jest duża skala. To jest nadal ponad 32 tysiące zajętych łóżek. W drugiej fali nie mówiliśmy o takiej skali zajętych łóżek - podkreślił Andrusiewicz.

Odnosząc się do liczby zajętych respiratorów, przekazał, że odnotowano "minimalny spadek" o 3 procent. - W tej chwili mówimy o zajętości łóżek [respiratorowych - przyp. red.] na poziomie 75 procent. Na Śląsku łóżka respiratorowe są zajęte w ponad 90 procentach. W takich województwach jak mazowieckie, małopolskie, podkarpackie czy świętokrzyskie zajętość łóżek to ponad 80 procent - dodał.

- Jeżeli mamy dzisiaj zajętych ponad 3300 łóżek respiratorowych, nie możemy jeszcze patrzeć huraoptymistycznie w przyszłość. Nadal jesteśmy na dość dużej liczbie hospitalizowanych pacjentów i pacjentów pod respiratorami - mówił.

Andrusiewicz: mutacja brytyjska odpowiada za 95 procent zakażeń

Rzecznik resortu powiedział, że osoby zakażone do 50. roku życia, to obecnie ponad 56 procent wszystkich zakażonych. - Zakażają się młodzi ludzie, ludzie w sile wieku. Dlatego ten wirus jest tak niebezpieczny - podkreślił.

- Na dziś skala wirusa w mutacji brytyjskiej to jest blisko 95 procent. Nie mamy już praktycznie koronawirusa w innej wersji, niż w wersji brytyjskiej – zaznaczył. Dodał, że "to świadczy, jak ten wirus w wersji brytyjskiej wyparł tego koronawirusa, które znaliśmy z Chin, który przyszedł do nas do Europy".

- Jesteśmy nadal w trudnej sytuacji. Mimo że ta liczba zakażeń spada, proszę o powstrzymanie się od huraoptymizmu. Nadal ta sytuacja jest trudna - powtórzył.

"Nadal mamy dużą śmiertelność w grupie 71-80 lat"

- Jeżeli notujemy jakiekolwiek objawy, to zgłaszamy się na badanie. Nie chorujemy w domu - powiedział Andrusiewicz. Poinformował, że do dziś wykonano 230 tysięcy testów na obecność koronawirusa zleconych przez formularz domowej opieki medycznej. Ponad 130 tysięcy testów zostało zleconych dzięki profilowi zaufanemu.

"Jeżeli notujemy jakiekolwiek objawy, to zgłaszamy się na badanie" TVN24

- Korzystajmy z tego narzędzia, tak jak korzystamy z domowej opieki medycznej, gdzie ponad 80 tysięcy pacjentów do tej pory znajdowało się pod opieką konsultantów. Nie leczmy się sami w domu, bo nie jesteśmy jeszcze bezpieczni w tym momencie. Nadal jesteśmy w trzeciej fali epidemii. Nawet jeśli ona słabnie, to sytuacja jest poważna - ocenił rzecznik resortu zdrowia.

Mówiąc o dużej liczbie zgonów notowanych z powodu zachorowania na COVID-19, Andrusiewicz podkreślił, że zbyt wielu pacjentów trafia do szpitali za późno, kiedy są już w poważnym stanie. - Niestety, ogólny stan zdrowia Polaków, w porównaniu do innych państw europejskich, nie jest na najwyższym poziomie. Nadal mamy dużą śmiertelność w grupie 71-80 lat, dlatego tak ważne jest dla nas przeprowadzenie szybkie procesu szczepień - podkreślił.

