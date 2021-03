"Dzieci miały ból gardła, brzucha, gorączkę i test dał wynik pozytywny. To się nie zdarzało jesienią"

Na pewno każdy objaw zakażenia górnych dróg oddechowych, gorączka, także biegunka jest takim sygnałem, że należałoby przeprowadzić test - powiedział w sobotę w TVN24 profesor Janusz Książyk, kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka. Odniósł się do zachorowań na COVID-19 wśród dzieci. Szef śląskiego sanepidu Grzegorz Hudzik zwrócił uwagę, że transmisji zakażeń wśród dzieci sprzyja organizowanie turniejów sportowych. Pediatra doktor Paweł Grzesiowski oceniał, że główną przyczyną zachorowań wśród dzieci jest wariant brytyjski koronawirusa.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w piątek, że COVID-19 coraz częściej dotyka dzieci , i to nie w sposób bezobjawowy. - Mamy przeznaczonych ponad 900 łóżek dla tych najmniejszych pacjentów. Ponad 400 łóżek w tej chwili jest zajętych przez dzieci chorujące na COVID-19 – dodał.

Profesor Janusz Książyk, kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka, pytany w TVN24, co powinno zaniepokoić rodziców, odpowiedział, że bardzo trudno określić zakres objawów, które mogą sugerować zakażenie. - Na pewno każde objawy zakażenia górnych dróg oddechowych, gorączka, także biegunka są takim sygnałem, że należałoby przeprowadzić test – dodał.

- Tak naprawdę rodzice są zazwyczaj głównym źródłem zakażenia albo rówieśnicy, którzy są chorzy bezobjawowo w szpitalach czy przychodniach, gdzie dzieci mogą trafiać – powiedział. Dodał, że także przedszkola i szkoły są miejscami, gdzie może dojść do zakażenia.

"Nie trzeba specjalnie długo się namyślać"

Dodał, że test powinno wykonywać się nie tylko u dziecka, ale także u opiekunów i wszystkich domowników. - To jest gwarancja tego, że znajdzie się osobę, która ewentualnie może być źródłem zakażeń – podkreślił gość TVN24.

"Służba zdrowia pediatryczna sobie poradzi"

Pytany, czy szpitale są przygotowane na przyjmowanie coraz większej liczby dzieci chorujących na COVID-19, odpowiedział, że jego zdaniem "400 zachorowań w skali Polski to jest naprawdę bardzo mało".

- My mamy szczególną klinikę, w której hospitalizowane są dzieci, dla których COVID-19 jest współistniejącą chorobą, a nie odwrotnie. To są dzieci z guzami mózgu, niewydolnością wątroby, w trakcie chemioterapii z powodu choroby nowotworowej. To są dzieci, które są pod opieką centrum i jednocześnie zakaziły się koronawirusem – mówił.