Cztery objawy, by kwalifikować do testu. "Trudno zrozumieć, jakie racjonalne przesłanki za tym stały"

Tylko niewielka część pacjentów zakażonych koronawirusem będzie wykazywała cztery objawy COVID-19 naraz - tłumaczy doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar. Wystąpienie jednocześnie temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszlu, duszności oraz utraty węchu lub smaku jest niezbędne, by lekarz rodzinny w czasie teleporady mógł skierować pacjenta na test na obecność SARS-CoV-2.

Lekarze rodzinni według przepisów nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września mogą zlecić wykonanie testu u pacjenta, u którego podejrzewają lub rozpoznają COVID-19, jeśli zbadają go fizycznie. Mogą również skierować na wymaz w ramach teleporady, ale pod warunkiem, że pacjent potwierdzi wystąpienie jednocześnie czterech objawów: temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności oraz utrata węchu lub smaku .

Dr Kuchar: trudno mi zrozumieć, jakie racjonalne przesłanki stały za tego typu rozporządzeniem

Jego zdaniem "sensownie byłoby, gdyby lekarz rodzinny pomagał pacjentom, którzy przechodzą zakażenie wirusem SARS-CoV-2 łagodnie". - Wystarczyłoby ich poddać samoizolacji i leczyć objawowo. Pacjentów z objawami alarmowymi - a tym objawem jest duszność - trzeba jednak już kierować do szpitala. Nie bardzo widzę, po co wydłużać drogę do szpitala oraz narażać lekarza rodzinnego na kontakt z takimi pacjentami - powiedział dr Kuchar.