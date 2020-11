Ruszył nowy system raportowania zakażeń. "Podstawowe, wręcz surowe dane, na dodatek wprowadzają w błąd"

Tak też się stało - we wtorek wieczorem na internetowej stronie rządowej opublikowany został pierwszy raport zakażeń i zgonów w związku z COVID-19. "Już jest! Dane dotyczące dziennej liczby zachorowań na COVID-19 do poziomu powiatów. Dostępne również wizualizacje" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia stwierdził, że nad serwisem intensywnie pracowano "w ciągu ostatnich tygodni".

Do publikacji Ministerstwa Zdrowia odniósł się między innymi doktor Paweł Grzesiowski. "Panie ministrze, to poszerzenie o powiaty, ale bardzo podstawowe, wręcz surowe dane, na dodatek wprowadzają w błąd, bo tytuł w rubryce zgony 'Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących' jest nieprawdziwy. Brak dokładniejszych danych, które były publikowane przez PSSE [Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne - przyp. red.]" - napisał na Twitterze immunolog i ekspert w dziedzinie terapii zakażeń.

Internauci analizujący dane przyglądają się nowej stronie. Sebastian Tyszczuk, prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego, zwrócił uwagę, że w niektórych powiatach dane wydają się być niepełne. "A dla powiatu wołomińskiego to chyba zgubili jedno zero? Wykazali dziś jedynie 36 zachorowań przy średniej ruchomej 7-dniowej wynoszącej 221,7" - napisał na Twitterze. "To co wali po oczach, to dzisiejsze bardzo duże spadki zachorowań w Radomiu 79 (przy średniej 200,7), Siedlcach 12 (przy średniej 58,7) i Płocku 44 (przy średniej 92,9). Aby na pewno do tego systemu spływają wszystkie dane?" - zastanawia się.