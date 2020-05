Otwarte salony fryzjerskie, restauracje, nowe zasady przekraczania granic. Jest nowe rozporządzenie rządu

Ponownie otwarte restauracje, salony fryzjerskie

Mimo że kolejne branże będą się mogły na nowo "otworzyć", ich funkcjonowanie będzie objęte rygorami wynikającymi z pandemii. Do restauracji nie wejdzie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe powierzchni sali, gdzie są oni obsługiwani. W przypadku kasyn będzie to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. W salonach fryzjerskich przebywać będą mogli wyłącznie obsługiwani klienci.

Będą mogły być otwarte "wyspy" w galeriach handlowych

W sklepach i galeriach handlowych nie będzie mogło przebywać więcej osób niż jedna na 15 metrów kwadratowych. Sklepy będą musiały zapewnić też klientom dostęp do rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk.

Zgodnie z opublikowanym w sobotę rozporządzeniem w obiektach handlowych o powierzchni większej niż 2 tysiące metrów kwadratowych do odwołania nie będą mogli prowadzić działalności agenci turystyczni i organizatorzy turystyki.

Odmrażanie sportu

Jak wynika z rozporządzenia do "życia" wracać zacznie również sport. Dopuszczone zostały treningi na stadionach, kortach tenisowych, w COS-ach.

Rozporządzenie mówi również o organizacji meczów piłki nożnej i żużla. W przypadku piłki nożnej przepisy stanowią, że "na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi". Podobny zapis odnosi się do drugiej i trzeciej klasy rozgrywkowej, a także Pucharu Polski.

Rozporządzenie stanowi ponadto, że do odwołania swojej działalności nie będą mogły prowadzić niektóre ośrodki zdrowotne, jak np. uzdrowiska.

Artyści będą mogli odbywać próby

Z rozporządzenia wynika, że do odwołania nie będzie można organizować wystaw, targów, konferencji. Nie będą również jeszcze działały instytucje kulturalne takie, jak teatry i kina. Wyjątek od tej reguły stanowić będą kina plenerowe (na wolnym powietrzu) oraz galerie sztuki. Artyści będą mogli prowadzić też próby.

Kluby fitness, parki rozrywki, salony tatuażu wciąż zamknięte

Od 17 maja więcej osób w kościołach

W rozporządzeniu czytamy, że od niedzieli 17 maja w trakcie sprawowania kultu religijnego w kościele będzie mógł przebywać jeden uczestnik nabożeństwa na 10 metrów kwadratowych budynku. W przypadku budynków mniejszych niż 50 metrów kwadratowych we mszy będzie mogło brać udział nie więcej niż pięciu wiernych. Do 16 maja w kościele mógł być jeden wierny na 15 metrów kwadratowych.

Praca urzędów

Do odwołania urzędy publiczne mogą ograniczyć swoją pracę jedynie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (np. rejestracja stanu cywilnego, pomoc społeczna, wydawanie praw jazdy, niezbędne decyzje związane z procesem budowlanym). W urzędzie w jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać tylko jeden interesant.