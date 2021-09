Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Wiceminister Waldemar Kraska: będzie ponad 400

We wtorek będzie ponad 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To wzrost o ponad 42 procent względem poprzedniego tygodnia - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w Polskim Radiu, że we wtorkowym komunikacie resortu zdrowia będzie "ponad 400 nowych przypadków" zakażenia koronawirusem. Dodał, że to wzrost o ponad 42 procent w porównaniu do poprzedniego wtorku. 31 sierpnia ministerstwo informowało o 285 infekcjach.