Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia o nowych przypadkach zakażenia

Nowych zakażeń koronawirusem codziennie bardzo przybywa. Środowe dane to 767 przypadków i 21 zgonów - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Dzisiejszy wynik, jeśli chodzi o nowe zakażenia, powinien być dla nas już nie żółtym światłem ostrzegawczym, ale czerwonym - ocenił.

Resort zdrowia informował we wtorek w Polskim Radiu, że hospitalizowanych jest 782 chorych na COVID-19. Tydzień wcześniej, 7 września, w szpitalach przebywało 570 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 31 sierpnia – 465 osób.

Waldemar Kraska: 767 nowych zakażeń koronawirusem

- Praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły. Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – powiedział w środę w Polskim Radio 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.