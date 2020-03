Ministerstwo Zdrowia: 34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Nie żyje kolejna osoba

Mamy 34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Łącznie do tej pory w naszym kraju potwierdzono 1085 przypadków zakażenia. Poinformowano również o śmierci 14 osoby zakażonej koronawirusem.

W czwartek rano Ministerstwo Zdrowia przekazało, że mamy 34 nowe zakażenia koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. lubelskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. pomorskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące. Natomiast w szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent, u którego wykryto koronawirusa, ale bezpośrednią przyczyną zgonu w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu COVID-19" - poinformowano w komunikacie.

Później Ministerstwo Zdrowia sprostowało informacje o zmarłym w środę rano w wieku 71 lat pacjencie w szpitalu we Wrocławiu. "Jesteśmy zobowiązani do sprostowania informacji o liczbie osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem. Przyczyną śmierci wskazanego pacjenta, zgodnie z kartą zgonu, była niewydolność krążeniowo-oddechowa nie mająca nic wspólnego z koronawirusem. Pacjent okazał się być ostatecznie osobą niezakażoną koronawirusem. Stąd też liczba osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem to 14" - poinformowało w komunikacie.

Do 26 marca potwierdzono 1084 przypadków zakażenia. Czternaście osób zmarło. To dwie kobiety w wieku 57 i 37 lat oraz trzynastu mężczyzn w wieku od 43 do 83 lat. Większość z nich cierpiała też na inne schorzenia.

Konsultant chorób zakaźnych: zaczyna nam brakować bazy laboratoryjnej i zasobów ludzkich

Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie chorób zakaźnych w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24 oceniła, że Polska jest obecnie mniej więcej dwa tygodnie za Włochami, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa. - Możemy w tej chwili czerpać wiedzę z rozwoju, z tempa przyrostu nowych przypadków, ze śmiertelności w tej włoskiej epidemii - podkreśliła.

Zapytana, czy w Polsce jest wystarczająco dużo testów, laboratoriów, diagnostów i lekarzy, odpowiedziała: - Ten system już się w tej chwili zaczyna dławić. Jak podkreśliła, lekarzy chorób zakaźnych jest w naszym kraju bardzo mało, poniżej tysiąca, z czego część pracuje na pół etatu, jest na emeryturze lub urlopie rodzicielskim.

Nowe ograniczenia w Polsce

We wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy zwarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii. Nowy dokument wprowadził zapowiedziane wcześniej tego dnia na konferencji prasowej przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego obostrzenia.

Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego (np. niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub wyprowadzenia psa).

Wprowadzono zakaz zgromadzeń. Ograniczenia dotyczą także obrzędów religijnych, zakładów pracy oraz komunikacji miejskiej, gdzie dozwolona liczba pasażerów ma odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

WHO apeluje: kraje muszą wykorzystać czas zamknięcia na walkę z koronawirusem

W środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowała, by kraje, które wprowadziły u siebie ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powinny wykorzystać ten czas na wykrycie i zaatakowanie go.

- Proszenie ludzi, aby zostali w domu, i powstrzymywanie przemieszczania się ludności to kupowanie czasu i zmniejszanie presji na systemy opieki zdrowotnej. Same te środki nie ugaszą jednak epidemii - powiedział w środę w Genewie na konferencji prasowej dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Apelujemy do wszystkich krajów, aby wykorzystały ten czas do ataku na wirusa - oznajmił.

Senat USA przyjął rekordowy pakiet pomocowy. W USA do tysiąca wzrosła liczba zmarłych

Po kilku dniach negocjacji Republikanów i Demokratów Senat USA jednomyślnie przegłosował pakiet stymulacyjny na czas epidemii koronawirusa. To największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii USA. Media nazywają go "mamucim".

W ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 200 osób zakażonych koronawirusem. USA stały się tym samym szóstym krajem, w którym przekroczono liczbę tysiąca ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2.

Zakażona wicepremier, Hiszpania zwraca się o pomoc do NATO

W środę po południu rząd w Madrycie poinformował, że wicepremier Hiszpanii Carmen Calvo została zakażona koronawirusem. Calvo w niedzielę trafiła do jednego z madryckich szpitali z powodu infekcji dróg oddechowych. W dniu jej przyjęcia władze placówki poinformowały, że wicepremier przeszła badania na obecność koronawirusa. Pierwszy test wykonany u Calvo dał wynik negatywny, ale kolejne badanie, przeprowadzone we wtorek, potwierdziło zakażenie.

W Hiszpanii w ciągu minionej doby zmarło 738 osób - najwięcej od początku epidemii. Ministerstwo obrony zwróciło się do podległego NATO Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof o udzielenie pomocy humanitarnej. Zakażonych jest ponad 47 tysięcy osób, blisko 3,5 tysiąca zmarło - więcej ofiar śmiertelnych odnotowano jedynie we Włoszech.

Infolinia dotycząca koronawirusa

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Źródło: TVN24