Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci 

O reportażu "Ukraina kontratakuje. Bitwa o Łukjaniwkę" mówił w sobotę w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel. - Materiał pokazuje wielokomponentowy obraz pola walki, która się toczy, a my obserwujemy artylerię, moździerze, komendy dla załogi czołgu. To jak pracują drony, moment ostrzału, kiedy rosyjskie czołgi są niszczone - powiedział. Przekazał, że operator kamery, który realizował zdjęcia, został ciężko ranny. - Materiał prawdopodobnie nie mógłby powstać, gdyby on nie podszedł tak blisko tego, co się tam działo. To jest niestety cena, jaką się za to płaci - dodał.