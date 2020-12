Ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 568 osób

Ile testów wykonano?

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz na poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że we wtorek Ministerstwo Zdrowia rozpocznie wysyłkę testów antygenowych do placówek POZ. - Wbrew opiniom i wbrew wszystkim defetystom podstawowa opieka zdrowotna jest zainteresowana testami antygenowymi - przekonywał.

Jak poinformował, na pewno będzie to kilkaset tysięcy testów przekazanych do lekarzy rodzinnych. - Liczymy, że ta pula wykonywanych testów zdecydowanie się zwiększy - dodał.

"Zakładamy, że raczej będziemy puszczali dzieci do szkół, zaczynając od klas I-III"

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek w RMF FM powiedział, że rząd zakłada, że "raczej będziemy puszczali dzieci do szkoły, zaczynając od klas I-III". Zaznaczył, że powrót do szkół dzieci z klas I-III po feriach, czyli 18 stycznia, to najbardziej prawdopodobny scenariusz, choć jednocześnie zastrzegł, że jest za wcześnie, aby przesądzać, że jest to sztywny termin.