108 osób zmarło. 428 nowych zakażeń

W porównaniu z poprzednią środą, gdy Ministerstwo Zdrowia zaraportowało 664 nowe wykryte infekcje, dziś mamy o 236 zakażeń mniej. To spadek o 35 procent . Średnia liczba wykrywanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, spadła w porównaniu z wczoraj o 34 i wynosi 377 . To najmniej od 24 lipca 2020 roku.

Średnia liczba raportowanych dziennie ofiar śmiertelnych, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, w porównaniu z wczoraj spadła do 54 . To najmniej od 11 października 2020 roku.

Jeden na sto tysięcy Polaków dziennie zakaża się koronawirusem

Jeden z podstawowych mierników obrazujących skalę epidemii to średnia dzienna liczba potwierdzonych zakażeń obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni i przeliczana na 100 tysięcy mieszkańców. Rząd posługiwał się tymi danymi, m.in. ogłaszając majowy plan luzowania obostrzeń. Dziś dla całej Polski wskaźnik ten po raz pierwszy od wielu miesięcy spadł nieco poniżej jednego, do 0,98. Dla porównania, w szczycie trzeciej fali, 1 kwietnia miernik ten wynosił dla całego kraju około 75, a na Śląsku przekraczał 100.

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

Na szpitalnych oddziałach covidowych zajętych jest niecałe 26 proc. łóżek i prawie 19 proc. respiratorów przeznaczonych do walki z epidemią. W obu przypadkach to najniższe obłożenie, odkąd 23 października 2020 rok Ministerstwo Zdrowia zaczęło w codziennych komunikatach stosować podział na łóżka i respiratory zajęte i przeznaczone dla pacjentów z COVID-19. Co więcej, obłożenie jest bardzo niskie, mimo że na początku czerwca Ministerstwo Zdrowia znacznie zmniejszyło pulę przeznaczonych do zwalczania epidemii łóżek (o 5,5 tysiąca) i respiratorów (o 560), a mniejsze redukcje następują prawie codziennie.