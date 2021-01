Prawie 9 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. 332 osoby zmarły

"228 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazał resort zdrowia.

Ile testów wykonano?

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?

- 33 076 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-38 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 16 774 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (+47), - 2984 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (+4), - z tego 1616 respiratorów jest wykorzystywanych (+26), - 164 030 osób jest objętych kwarantanną (+13 727), - 6055 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (+350), - 1 104 599 osób wyzdrowiało (+8983).

Proces szczepień "w fazie rozruchu"

W czwartek na konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił, że proces szczepień "jest wciąż w fazie rozruchu" i zapewnił, że będzie przyspieszał. - W tym momencie na tle Europy zajmujemy trzecie miejsce pod względem liczby zaszczepionych osób - przekazał. Poinformował, że przed Polską są Niemcy i Włochy.

Czy pacjent będzie mógł wybrać sobie szczepionkę?

Minister Dworczyk zaprzeczył, jakby planowany był wybór przez pacjenta rodzaju szczepionki. Przypomniał, że aktualnie w Polsce szczepimy jednym preparatem. Stwierdził, że gdy baza producentów szczepionek zwiększy się, to będą to "produkty tożsame".

Powrót do szkół rozważany tylko dla najmłodszych

Od poniedziałku, 4 stycznia w całej Polsce trwają ferie zimowe. Pandemia spowodowała, że po raz pierwszy dzieci i młodzież w całym kraju mają wolne w jednym terminie. Ferie mają zakończyć się 17 stycznia, ale wciąż nie jest jasne, czy dzieci wrócą wtedy do nauki stacjonarnej, czy nadal będą uczyć się zdalnie.

- Odbyła się cała seria spotkań, która ma służyć temu, ażebyśmy wypracowali na jutrzejszy Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ostateczne rekomendacje z naszej strony dla pana premiera i rady medycznej co do powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia - poinformował w czwartek późnym popołudniem minister edukacji.