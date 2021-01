Ponad 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. 186 osób zmarło

"241 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazał resort zdrowia.

Ile testów wykonano?

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?

- 33 114 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-80 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 16 727 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-330), - 2980 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+13), - z tego 1590 respiratorów jest wykorzystywanych (-16), - 150 303 osoby są objęte kwarantanną (- 12 211), - 5 705 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (-266), - 1 095 616 osoby wyzdrowiały (+7 872).

Szczepienie przeciwko COVID-19 w Polsce

Akcja szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyła w Polsce 27 grudnia. Aktualnie trwa etap zero, w którym szczepiony powinien być przede wszystkim personel medyczny.

Jak zapowiedział we wtorek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, szczepienia pierwszej grupy, do której zakwalifikowano osoby powyżej 60 lat, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pracowników służb mundurowych oraz nauczycieli mają się rozpocząć 25 stycznia.

Po 15 stycznia rozpoczną się zapisy dla osób spoza grupy zero. Będzie można zrobić to przez internet - zakładając Internetowe Konto Pacjenta lub logując się do IKP, u swojego lekarza POZ bądź w punkcie szczepień lub dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień – 989.