Ponad 3000 nowych zakażeń, nie żyje 75 osób

Ministerstwo przekazało we wtorek również informację o śmierci 75 zakażonych osób. Resort od początku października dzieli dane dotyczące śmierci zakażonych pacjentów na dwie kategorie. W środę osiem osób w wieku od 40 do 92 lat zmarło z powodu zakażenia COVID-19. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 67 osób w wieku od 46 do 93 lat.

Przed środą o najwyższym dobowym bilansie potwierdzonych zakażeń - 2367 przypadków - resort poinformował w sobotę 3 października. Dzień wcześniej informowano o 2292 zakażeniach , co jeszcze do wczoraj było drugim najwyższym bilansem od początku epidemii w Polsce.

Ponad 15 tysięcy zakażeń w ciągu tygodnia

W ciągu siedmiu dni, od czwartku 1 października do środy 7 października, resort zdrowia poinformował łącznie o 15805 przypadkach zakażenia. - w środę, dziś - 3003 , - we wtorek - 2236 , - w poniedziałek - 2006 , - w niedzielę - 1934 , - w sobotę - 2367 , - w piątek - 2292 , - w czwartek - 1967.

Ile respiratorów i łóżek jest zajętych? Ile osób jest w kwarantannie?

Rośnie liczba zajętych respiratorów

W ostatnim tygodniu ta statystyka przekroczyła 100. W czwartek doszła do 159, w piątek - do 166, w sobotę - do 179, a w niedzielę do 191. W poniedziałek zajętych respiratorów było 219, we wtorek - 263, a w środę - 283.