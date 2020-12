Ponad dziewięć tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 228 osób

Pozostałe przypadki dotyczą województw: wielkopolskiego (1096), śląskiego (908), pomorskiego (874), kujawsko-pomorskiego (718), warmińsko-mazurskiego (692), zachodniopomorskiego (674), łódzkiego (561), dolnośląskiego (476), małopolskiego (380), lubelskiego (353), lubuskiego (325), opolskiego (307), podlaskiego (223), świętokrzyskiego (187), podkarpackiego (184). 48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile testów wykonano?

Resort zdrowia poinformował również, że ostatniej doby wykonano ponad 23,8 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Jest to najniższy wynik od 5 października, gdy informowano o nieco ponad 18,3 tysiącach testów.

Ile osób wyzdrowiało? Ile łóżek jest zajętych?

- 38 358 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-171 w stosunku do dnia poprzedniego),

Na jakich zasadach i dla kogo najpierw szczepionka? Premier przedstawił cztery etapy procesu

2. zgłoszenie do punktu szczepień

- Szczepionka będzie darmowa dla wszystkich tych, którzy będą chcieli, będzie też dobrowolna - poinformował. - Przybliżamy się do tego momentu, kiedy już niedługo, mniej więcej za dwa miesiące, będziemy mogli przeprowadzić szczepienia. To nasz mur, to nasze zapory przeciwko COVID- 19 - dodał szef rządu.