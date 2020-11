Ponad 27 tysięcy nowych zakażeń, 367 osób zmarło

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 27 143 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy bilans dobowy od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał także informację o śmierci 367 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. W stosunku do ostatniej doby o 10 spadła liczba zajętych respiratorów. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u 466 679 osób, z których zmarły 6842.

Do tej pory najwyższy dobowy bilans zakażeń i śmierci od początku epidemii w kraju był odnotowany w środę, 4 listopada. Resort zdrowia poinformował tego dnia o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce . Trzecią najwyższą liczbę infekcji odnotowano 31 października i było to 21 897 potwierdzonych przypadków.

Również w środę, 4 listopada resort poinformował o śmierci 373 osób, co jest najwyższą liczbą zgonów osób zakażonych. Wcześniej 29 października poinformowano o śmierci 301 osób, to trzeci najwyższy bilans.

Ile respiratorów i łóżek jest zajętych? Ile osób jest objętych kwarantanną?

- 28 010 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +867 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 19 114 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych ( +460 ), - 2144 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( +50 ), - z tego 1615 respiratorów jest wykorzystywanych ( -10 ), - 430 732 osoby są objęte kwarantanną ( +22 611 ), - 42 689 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( -860 ), - 177 681 osób wyzdrowiało ( +8721 ).

Nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę nowe obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Klasy 1-3 w szkołach podstawowych przejdą na nauczanie zdalne, zamknięte będą teatry, kina i muzea, limity osób przebywających w kościołach i sklepach zostaną zaostrzone - to część nowych obostrzeń. Zaczną one obowiązywać od soboty (w przypadku szkół od poniedziałku) i będą funkcjonować przynajmniej do 29 listopada.