Prawie 2000 nowych zakażeń w ciągu doby, ponad 100 000 od początku epidemii

Ponad 12 tysięcy zakażeń w ciągu tygodnia

W ciągu siedmiu dni, od poniedziałku 28 września do niedzieli 4 października, resort zdrowia poinformował łącznie o 12 744 przypadkach zakażenia. - w niedzielę, dziś - 1934 . - w sobotę - 2367 , - w piątek - 2292 , - w czwartek - 1967 , - w środę - 1552 , - we wtorek - 1326 , - w poniedziałek - 1306.

Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

Rośnie liczba zajętych respiratorów

W ostatnich dniach gwałtownie wzrosła liczba zajętych respiratorów. Od czerwca, kiedy Ministerstwo Zdrowia zaczęło przekazywać takie dane, liczba ta utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W ciągu ostatniego tygodnia przekroczyła 100, w czwartek doszła do 159, w piątek - do 166, w sobotę - do 179, a w niedzielę do 191.