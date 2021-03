Blisko 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. 653 osoby zmarły

W ubiegłą środę (24 marca) resort zdrowia informował o 29 978 nowych zakażeniach. Najwyższym dobowym wynikiem od początku epidemii były dane przekazane 26 marca, kiedy to poinformowano o 35 143 przypadkach. Dzień wcześniej ministerstwo poinformowało o 34 151 wykrytych zakażeniach, co jest jak do tej pory drugim najwyższym wynikiem od początku epidemii. Trzeci najwyższy (32 874) odnotowano dziś.

Ile osób wyzdrowiało? Ile respiratorów jest zajętych?

Najwięcej pacjentów covidowych w szpitalach od początku epidemii

Liczba pacjentów leczonych pod respiratorami również najwyższa od początku epidemii

Ponad 102 tysiące testów

Zmiany w harmonogramie szczepień

We wtorek rząd przedstawił zmiany w programie i harmonogramie szczepień. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że do końca drugiego kwartału tego roku wykonanych ma być łącznie 20 milionów szczepień. - Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce – zapowiedział. Do wtorku w naszym kraju wykonano ponad sześć milionów szczepień.