Blisko 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. 461 osób zmarło

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 870 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. W zeszły wtorek resort informował o 16 741 nowych zakażeniach. W porównaniu do danych z 30 marca mamy wzrost o 4 129 przypadków, czyli prawie 25 procent. Resort przekazał też informację o śmierci 461 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. Od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2 288 826 osób, z których 52 392 zmarły.

Najwięcej z 20 870 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, o których poinformowano we wtorek, odnotowano w województwie mazowieckim - 3572 infekcje.

304 zakażenia, o których poinformowano we wtorek to "dane bez wskazania adresu", które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

W zeszły wtorek (23 marca) resort zdrowia informował o 16 741 nowych zakażeniach. W porównaniu do danych z 30 marca mamy wzrost o 4 129 przypadków, czyli prawie 25 procent.

Średnia dzienna potwierdzonych przypadków z ostatnich siedmiu dni wynosi 28 302 i jest najwyższa od początku epidemii, co oznacza, że trzecia fala coraz bardziej przewyższa drugą. W szczycie drugiej fali, 11 listopada 2020 roku średnia wynosiła 25 615 infekcji dziennie. Różnica między danymi z wtorku a szczytem drugiej fali to prawie 2700 przypadków. Oznacza to, że trzecia fala jest już o ponad 10 procent większa od drugiej.