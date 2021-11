Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 19 074 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał też, że zmarło 526 osób chorujących na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 540 061 infekcji, zmarło 83 583 zakażonych.

Z komunikatu resortu zdrowia wynika, że najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim - 3185.

Pozostałe przypadki dotyczą województw: śląskiego (1885), wielkopolskiego (1707), małopolskiego (1526), dolnośląskiego (1458), kujawsko-pomorskiego (1138), lubelskiego (1111), łódzkiego (1101), pomorskiego (1077), zachodniopomorskiego (1077), warmińsko-mazurskiego (908), podkarpackiego (833), świętokrzyskiego (604), podlaskiego (476), opolskiego (399) i lubuskiego (398).

191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

W ciągu ostatniej dobry przeprowadzono ponad 92,7 tysiąca testów na obecność koronawirusa - poinformowało ministerstwo.

Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, spadła do 23 170 i jest o 123 niższa niż w poniedziałek.

Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 19 936 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest niższa o 862. To spadek o 4,3 procent. Odkąd w połowie lipca czwarta fala epidemii COVID-19 zaczęła w Polsce narastać, jest to pierwszy spadek średniej dziennej liczby zakażeń, którego przyczyną nie są zaniżone raporty dzienne, jak to miało miejsce w listopadzie w związku ze świętami i długimi weekendami.

Liczba aktywnych przypadków, czyli Polaków, którzy aktualnie przechodzą zakażenie, wynosi 418 027. Więcej notowano w ubiegłym tygodniu, ale przez całą epidemię w Polsce było tylko 17 dni, gdy liczba chorujących była wyższa.

Zmarło 526 osób

Resort przekazał, że zmarło 526 osób chorujących na COVID-19, z których 376 miało choroby współistniejące. To najwyższy dzienny raport od 29 kwietnia.

Średnia liczba raportowanych każdego dnia ofiar śmiertelnych, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 336 i jest najwyższa od 3 maja.

Jak podał resort zdrowia "spośród dziś zaraportowanych 526 ofiar śmiertelnych epidemii, 386 stanowią osoby niezaszczepione". "Spośród osób zaszczepionych 109 miało choroby współistniejące, a średnia ich wieku to ponad 65 lat" - dodano w komunikacie

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 540 061 infekcji, zmarły łącznie 83 583 osoby chore na COVID-19.

Koronawirus w Polsce - dane ze szpitali

Z wtorkowego raportu z danymi epidemicznymi wynika, że:

- 27 232 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (+751 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 21 172 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (+651), - 2460 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+22), - z tego 1825 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+5) - 681 485 osób jest objętych kwarantanną (+47 628), - 3 038 451 osób wyzdrowiało (+15 680).

Liczba pacjentów w szpitalach jest najwyższa od 2 maja tego roku, a liczba pacjentów, którzy są leczeni za pomocą respiratorów, najwyższa od 12 maja.

Nowe obostrzenia od środy

1 grudnia zaczną w Polsce obowiązywać nowe obostrzenia związane z obawami przed rozprzestrzenianiem się wariantu omikron:

- zakaz lotów do siedmiu krajów (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe),

- wydłużenie kwarantanny do 14 dni dla osób, które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny - od ósmego dnia po teście PCR,

- wszystkie obiekty, w których do tej pory był limit zapełnienia 75 procent, zostaną zmniejszone do 50 procent - chodzi tu o gastronomię, hotele, kina, teatry, domy kultury, koncerty, baseny, aquaparki. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach,

- zmieniony limit na zgromadzeniach i uroczystościach - do tej pory to było 150 osób, teraz zostanie zmniejszony do 100. Chodzi między innymi o wesela, komunie i dyskoteki,

- zmiana limitu osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Do tej pory to było 500 osób, teraz to będzie 250 osób,

- zmieniony limit osób między innymi w centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych, na siłowniach, w centrach fitness, muzeach - tam, gdzie do tej pory obowiązywał limit 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie będzie limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

