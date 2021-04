Prawie 6,8 tysiąca nowych zakażeń. 429 osób nie żyje

67 zakażeń to "dane bez wskazania adresu", które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

Piątkowa liczba infekcji jest mniejsza (o 4 062 przypadki) niż przed tygodniem, 23 kwietnia, gdy potwierdzono 10 858 zakażeń. To spadek o ponad 37 procent. Średnia dzienna liczba potwierdzanych zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, spadła do 7143 i jest najniższa od 21 lutego.

Liczba osób, które obecnie przechodzą zakażenie (tzw. aktywnych przypadków) spadła do poziomu 227 830 i jest najniższa od 24 lutego.

Resort poinformował też o śmierci 429 osób zakażonych koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 129 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 300 osób. Średnia dzienna liczba raportowanych zgonów, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, spadła do 399 i jest najniższa od 7 kwietnia.

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

- 43 058 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -440 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 23 469 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( -1 198 ), - 4405 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -34 ), - z tego 2831 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych ( -64 ), - 197 693 osoby są objęte kwarantanną (- 4 668 ), - 2 496 810 osób wyzdrowiało ( +13 030 ).

- Liczba pacjentów w szpitalach (w komunikatach Ministerstwa Zdrowia tzw. zajęte łóżka) jest najniższa od 20 marca; - Obłożenie łóżek covidowych w szpitalach spadło do 54,5 proc. i jest najniższe od 26 lutego; - Liczba pacjentów leczonych przy pomocy respiratorów (w komunikatach resortu tzw. zajęte respiratory) najniższa od 27 marca; - Obłożenie respiratorów przeznaczonych do leczenia COVID-19 spadło do poziomu 64,3 proc. i jest najniższe od 5 marca; - Na ogólną liczbę pacjentów covidowych w szpitalach 12 procent jest leczonych przy pomocy respiratorów - najwięcej od początku epidemii w Polsce.