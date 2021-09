Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Pięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W poprzedni piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 258 potwierdzonych infekcjach . W dzisiejszym raporcie odnotowano o 91 zakażeń więcej. To wzrost o 35 procent.

Krocząca średnia liczba zakażeń potwierdzanych każdego dnia, obliczana na podstawie danych z siedmiu dni, wzrosła w piątek do 291 i jest najwyższa od 14 czerwca.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6017 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+4 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 490 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (+12), - 578 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian), - z tego 58 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+2), - 51 790 osób jest objętych kwarantanną (+100), - 2 657 274 osoby wyzdrowiały (+97).

Koronawirus w Polsce. Profesor Horban o liczbach i obostrzeniach czwartej fali

Główny doradca premiera do spraw COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej profesor Andrzej Horban był gościem czwartkowego wydania "Rozmowy Piaseckiego". Pytany o wiszące nad Polską widmo czwartej fali epidemii COVID-19, mówił, że ta nas "raczej" nie ominie. - To, że nie będzie taka straszna, jak była zwłaszcza na wiosnę, to oczywiście istnieje bardzo duża szansa - dodał.