Ponad 2300 nowych zakażeń. Najwięcej od początku epidemii. Zmarł 36-latek bez innych chorób

W piątek poinformowano o 2292 zakażeniach , co jest obecnie drugim najwyższym bilansem od początku epidemii w Polsce. W ciągu doby wykonano ponad 28,7 tysiąca testów. Trzeci najwyższy bilans zakażeń odnotowano w czwartek, gdy resort poinformował wtedy o 1967 zakażeniach . Wówczas wykonano ponad 29,6 tysiąca testów.

Ponad 12 tysięcy zakażeń w ciągu tygodnia

W ciągu siedmiu dni, od niedzieli 27 września do soboty 3 października, resort zdrowia poinformował łącznie o 12 160 przypadkach zakażenia.

- w sobotę, dziś - 2367 , - w piątek - 2292 , - w czwartek - 1967 , - w środę - 1552 , - we wtorek - 1326 , - w poniedziałek - 1306 , - w niedzielę - 1350 .

Liczba osób przebywających na kwarantannie zwiększyła się w ciągu doby o prawie 19 tysięcy

- 2 850 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (+148 w stosunku do dnia poprzedniego), - 179 respiratorów jest wykorzystywanych (+13), - 158 038 osób jest objętych kwarantanną (+18 982), - 21 464 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym (+588), - 72 209 osób wyzdrowiało (+856).

Rośnie liczba zajętych respiratorów

W ostatnich dniach znacznie wzrosła liczba zajętych respiratorów. Od czerwca, kiedy Ministerstwo Zdrowia zaczęło przekazywać takie dane, liczba ta utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W ciągu ostatniego tygodnia przekroczyła sto, w czwartek 1 października doszła do 159, a w piątek 2 października - 166. Dziś jest to 179 .

Resort poinformował tvn24.pl, że dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest obecnie w skali kraju 838 respiratorów. Oznacza to, że w ostatnich dniach zajętych jest około 20 procent respiratorów covidowych, czyli niemal co piąty. Jeszcze 21 września, kiedy zajęte były 83 respiratory, było to 10 procent.