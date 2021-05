Ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 37 osób

37 zakażeń to "dane bez wskazania adresu", które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

Spadek o prawie 30 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem

Poniedziałkowe dane to o 926 potwierdzonych zakażeń mniej niż przed tygodniem, gdy raport ministerstwa mówił o 3451 infekcjach. To spadek o prawie 27 procent.

Średnia dzienna liczba potwierdzanych zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni spadła do 6205 i jest najniższa od 17 lutego.

Liczba osób, które obecnie przechodzą zakażenie (tzw. aktywnych przypadków), spadła do poziomu 207 807 i jest najniższa od 16 lutego.

Ponad 31 tysięcy wykonanych testów

Liczba pacjentów w szpitalach jest najniższa od 15 marca. Obłożenie łóżek covidowych w szpitalach spadło do 51,56 procent i jest najniższe od 22 lutego. Liczba pacjentów leczonych przy pomocy respiratorów (w komunikatach resortu tzw. zajęte respiratory) najniższa od 24 marca.

Obłożnie respiratorów przeznaczonych do leczenia COVID-19 spadło do poziomu 61,04 procent i jest najniższe od 2 marca.

Na 31 030 przebadanych próbek potwierdzonych zakażeń jest 2 525, czyli 8,14 procent. To jeden z niewielu przypadków, gdy mniej niż co dziesiąta próbka dała wynik pozytywny. To czwarty dobowy wynik poniżej 10 procent w tym roku.