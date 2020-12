Niemal 15 tysięcy nowych zakażeń, zmarło ponad 600 osób

74 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną - jak podało Ministerstwo Zdrowia - uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort przekazał, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 38,4 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Oznacza to, że w przybliżeniu 39 procent z nich dało wynik pozytywny.

Ile osób wyzdrowiało? Ile łóżek jest zajętych?

- 38 962 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( -89 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 20 477 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( -378 ), - 3 109 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +3 ), - z tego 1 986 respiratorów jest wykorzystywanych ( -37 ), - 289 972 osoby są objęte kwarantanną ( +21 716 ), - 13 646 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( +1 363 ), - 646 560 osób wyzdrowiało ( +23 580 ).

Na jakich zasadach i dla kogo najpierw szczepionka? Premier przedstawił cztery etapy procesu

1. rejestracja przez internet albo metodami tradycyjnymi 2. zgłoszenie do punktu szczepień 3. pierwsze szczepienia i obserwacja po szczepieniu 4. po 21 dniach powtórzenie szczepienia, ale już bez rejestracji

- Szczepionka będzie darmowa dla wszystkich tych, którzy będą chcieli, będzie też dobrowolna - poinformował. - Przybliżamy się do tego momentu, kiedy już niedługo, mniej więcej za dwa miesiące, będziemy mogli przeprowadzić szczepienia. To nasz mur, to nasze zapory przeciwko COVID- 19 - dodał szef rządu.