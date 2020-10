Ponad 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 301 osób

Do tej pory w Polsce odnotowano 319 205 infekcji SARS-CoV-2, zmarło 5149 zakażonych osób.

Ile respiratorów i łóżek jest zajętych? Ile osób wyzdrowiało?

- 22 467 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest dostępnych (+ 961 w stosunku do dnia poprzedniego), - 14 631 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych (+ 700 ), - 1 733 respiratory są dostępne dla pacjentów z COVID-19 ( +70 ), - 1 203 respiratory są wykorzystywane ( +53 ), - 489 079 osób jest objętych kwarantanną ( +9791 ), - 48 977 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( -7 198 ), - 129 267 osób wyzdrowiało ( +5763 ).

Cała Polska w czerwonej strefie

Lista państw, z których nie można przylecieć do Polski, poszerzona

Zgodnie z nowym rozporządzeniem liczba państw, z których nie można przylecieć do Polski wzrosła do 34. Nowy zakaz lotów będzie obowiązywać do wtorku 10 listopada. Zakaz obejmuje między innymi Stany Zjednoczone, Izrael, Bośnie i Hercegowinę, Albanię, Czarnogórę czy Brazylię.