Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 643 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał, że minionej doby zmarła jedna osoba z COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 903 234 infekcje, z powodu koronawirusa zmarły 75 572 osoby.

Najwięcej z 643 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w województwie mazowieckim, gdzie odnotowano 131 infekcji.

Pozostałe zakażenia pochodzą z województw: lubelskiego (122), podkarpackiego (52), zachodniopomorskiego (43), śląskiego (42), małopolskiego (40), podlaskiego (37), wielkopolskiego (31), dolnośląskiego (29), łódzkiego (26), pomorskiego (21), kujawsko-pomorskiego (19), warmińsko-mazurskiego (16), lubuskiego (14), opolskiego (7), świętokrzyskiego (7).

Sześć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W poprzednią niedzielę Ministerstwo Zdrowia informowało o 540 potwierdzonych infekcjach. W dzisiejszym raporcie odnotowano o 103 zakażenia więcej.

Jak przekazał w niedzielę resort zdrowia, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, zmarła jedna osoba.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 903 234 infekcje COVID-19, z powodu koronawirusa zmarły 75 572 osoby.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

Z opublikowanego w niedzielę raportu z danymi epidemicznymi wynika, że:

- 6324 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (+36 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 1343 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (+31), - 629 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+1), - z tego 148 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+1), - 83 104 osoby są objęte kwarantanną (- 4 708), - 2 661 349 osób wyzdrowiało (+573).

Rzecznik resortu zdrowia: to, co bardzo nas niepokoi, to skala zajętości łóżek

W piątek w rozmowie z TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że "to, co bardzo nas niepokoi, to skala zajętości łóżek". - Głównie w trzech województwach. Na Lubelszczyźnie to jest ponad 41 procent zajętych łóżek, na Podkarpaciu ponad 33 procent i już do tego grona doszlusowuje Podlasie, które jest na granicy 30 procent zajętych łóżek - wymieniał Andrusiewicz. Przekazał, że "tam wojewodowie na bieżąco podejmują decyzje o zwiększeniu bazy łóżkowej".

Rzecznik resortu zdrowia zwrócił uwagę, że "jeszcze na początku miesiąca mówiliśmy o 6013 łóżkach covidowych". - W tej chwili mamy już ich 6255 (stan na piątek - przyp. red.). Oznacza to, że wojewodowie systematycznie podejmują decyzję o zwiększaniu liczby łóżek covidowych w tych miejscach, gdzie pacjentów przybywa - powiedział.

Autor:mart, momo, karol

Źródło: tvn24.pl