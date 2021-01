Niemal 2,5 tysiąca nowych zakażeń. Zmarło 38 osób

56 zakażeń - przekazał resort - to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione.

Ile testów wykonano?

Ile osób wyzdrowiało? Ile zakażonych leży w szpitalach?

- 29 913 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+20 w stosunku do dnia poprzedniego),

Szczepienia przeciwko COVID-19

W niedzielę Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19, przekazał, że "wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane". Mówił, że mimo tego, że nie ma dzisiaj terminów, do zarejestrowania się w konkretnych miejscach na szczepienie każdy senior może zostawić swoje dane kontaktowe "i, jak się tylko w Polsce pojawią szczepionki, otrzyma informację zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin".