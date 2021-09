Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia

13 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6237 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +23 w stosunku do poprzedniego dnia ), - z tego 1209 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( +30 ), - 613 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +5 ), - z tego 133 respiratory są obecnie wykorzystywane ( +7 ), - 85 170 osób jest objętych kwarantanną ( +937 ), - 2 660 036 osób wyzdrowiało ( +196 ).

Szczepienia na koronawirusa. Matyja: to jedyna droga

- Wzrost zachorowań i hospitalizacji łączy się z niską wyszczepialnością mieszkańców. To pokazuje skuteczność szczepień. To pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy się zaszczepiali i namawiali do tego innych - podkreślał.