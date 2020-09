974 nowe zakażenia. Zmarło 28 osób, najwięcej od ponad trzech miesięcy

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 974 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2. To drugi największy bilans od początku epidemii w Polsce. Resort podał także informację o śmierci 28 osób. To największa liczba od 18 czerwca. Łącznie w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 81 673 osób, spośród których 2344 zmarły. W ciągu doby wykonano ponad 22 tysiące testów.

Dzisiejszy bilans jest drugim najwyższym od początku epidemii w Polsce. W ubiegłym tygodniu, w sobotę ministerstwo zdrowia poinformowało o 1002 przypadkach (wykonano wówczas ponad 20 tysięcy testów) i jest to do tej pory największy bilans zakażeń. W niedzielę odnotowano 910 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 (wykonano ponad 18,9 tys. testów). Był to trzeci największy dobowy przyrost zakażeń.

Prawie sześć tysięcy przypadków w ciągu tygodnia

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest na kwarantannie?

- 1 971 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych [-22 w stosunku do dnia poprzedniego], - 89 respiratorów jest wykorzystywanych [+4 w stosunku do dnia poprzedniego], - 114 000 osoby są objęte kwarantanną [1789 mniej niż dobę wcześniej], - 9 962 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym [-1887 mniej niż dobę wcześniej], - 65 561 osób wyzdrowiało [589 więcej niż dobę wcześniej].

"Zrezygnowaliśmy z testowania osób na kwarantannie i po izolacji"

Minister Zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył we wtorek na Twitterze, że "wzrost udziału pozytywnych testów w ogólnej ich liczbie to skutek zmiany strategii testowania i bezwzględnego wzrostu liczby zachorowań". "Testujemy przede wszystkim osoby objawowe, a zrezygnowaliśmy z testowania osób na kwarantannie i po izolacji" - poinformował.

Minister: dzienna liczba zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła

- To konsekwencje powrotu do pewnego normalnego trybu funkcjonowania w różnych wymiarach. To dotyczy zarówno naszego pójścia do pracy, powrotu dzieci do szkół, rezygnowania z pewnego modelu telepracy, który był popularny szczególnie na początku pandemii - tłumaczył.