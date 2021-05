Ponad tysiąc nowych zakażeń. Zmarło 46 osób

18 zakażeń to "dane bez wskazania adresu", które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

- 25 940 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -393 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 7 943 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 ( -653 ), - 2 766 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -37 ), - z tego 1 138 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych ( -45 ), - 94 777 osób jest objętych kwarantanną ( -8 077 ), - 2 624 724 osoby wyzdrowiały ( +3 038 ).

Liczba pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 i leczonych przy pomocy respiratorów jest najniższa od 27 października 2020 roku. Na szpitalnych oddziałach zajętych jest niecałe 31 procent łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. To najniższy odsetek, odkąd 23 października 2020 roku Ministerstwo Zdrowia zaczęło w codziennych komunikatach stosować podział na respiratory zajęte i przeznaczone dla pacjentów z COVID-19. Dzieje się tak, mimo że liczba łóżek na oddziałach covidowych ciągle spada, a MZ zapowiada wygaszanie szpitali tymczasowych. Jeśli chodzi o respiratory, to obecnie w użyciu jest 41 procent tego typu urządzeń wydzielonych na potrzeby zwalczania epidemii. To również najniższy odsetek, odkąd resort zdrowia zaczął podawać tego typu dane.