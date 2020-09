Ponad 80 tysięcy zakażeń w Polsce od początku epidemii. Dzisiaj 711 nowych

Ponad 5,5 tysiąca zakażeń w ciągu tygodnia

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest na kwarantannie?

"Zrezygnowaliśmy z testowania osób na kwarantannie i po izolacji"

Minister Zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył we wtorek na Twitterze, że "wzrost udziału pozytywnych testów w ogólnej ich liczbie to skutek zmiany strategii testowania i bezwzględnego wzrostu liczby zachorowań". "Testujemy przede wszystkim osoby objawowe a zrezygnowaliśmy z testowania osób na kwarantannie i po izolacji" - poinformował.

Minister: dzienna liczba zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła

- To konsekwencje powrotu do pewnego normalnego trybu funkcjonowania w różnych wymiarach. To dotyczy zarówno naszego pójścia do pracy, powrotu dzieci do szkół, rezygnowania z pewnego modelu telepracy, który był popularny szczególnie na początku pandemii - tłumaczył.