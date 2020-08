Ministerstwo Zdrowia: 900 nowych zakażeń, 13 osób zmarło

Resort zdrowia poinformował w sobotę o 900 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz o śmierci kolejnych 13 osób. To drugi najwyższy dobowy bilans infekcji od początku epidemii. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u 61 181 osób, spośród których 1951 zmarło.

Ministerstwo przekazało także informację o śmierci 13 zakażonych osób w wieku od 60 do 91 lat. Jak podał resort, większość tych osób miała choroby współistniejące.

900 nowych przypadków w sobotę, ponad pięć tysięcy w ciągu ostatniego tygodnia

W sobotę odnotowano drugi do tej pory największy bilans zakażeń w Polsce - 900. To nieco mniej niż w piątek, kiedy poinformowano o 903 nowych infekcjach, czyli największej ich liczbie od początku pandemii. Wcześniej o "rekordzie" informowano 8 sierpnia, kiedy odnotowano 843 zakażenia. 14 sierpnia liczba nowych infekcji wynosiła 832, 13 sierpnia - 811, a 7 sierpnia - 809.

W ciągu tygodnia - od niedzieli 16 sierpnia do soboty 22 sierpnia Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o łącznie 5091 nowych przypadkach zakażenia. Było ich:

- dziś, w sobotę - 900 - w piątek - 903 , - w czwartek - 767 , - w środę - 735 , - we wtorek - 597 , - w poniedziałek - 595 , - w niedzielę - 594 .

- 2 189 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (+38 w stosunku do poprzedniego dnia), - 79 respiratorów jest wykorzystywanych (-5), - 103 876 osób jest objętych kwarantanną (+525), - 8 899 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (-3), - 41 661 osób wyzdrowiało (+632).

19 powiatów w strefach żółtych i czerwonych

małopolskiego - Nowy Sącz, powiaty nowosądecki, nowotarski (do tej pory w strefie żółtej) łódzkiego - wieluński śląskiego - rybnicki, miasto Rybnik mazowieckiego - lipski (nowy na liście)

małopolskiego - tatrzański (do tej pory na liście ostrzegawczej) śląskiego: Ruda Śląska (do tej pory w strefie czerwonej), powiat pszczyński, miasto Żory wielkopolskiego - ostrzeszowski (do tej pory w strefie czerwonej), ostrowski (nowy na liście) łódzkiego - pajęczański, łowicki (oba nowe) podkarpackiego - przemyski, jarosławski (oba nowe) kujawsko-pomorskie - radziejowski (nowy) lubelskiego - miasto Biała Podlaska