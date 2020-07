Ministerstwo Zdrowia: 380 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło sześć osób

Resort zdrowia przekazał w środę po godzinie 10.30 informację o 380 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Liczba nowych infekcji jest nieznacznie niższa niż we wtorek, kiedy to odnotowano 399 przypadków. Był to najwyższy bilans zakażeń od 17 czerwca, kiedy to stwierdzono 506 nowych przypadków koronawirusa.