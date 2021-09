Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 711 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał, że minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 15 osób. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 899 008 infekcji, z powodu COVID-19 zmarły 75 503 osoby.

Pięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W poprzedni wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o 537 potwierdzonych infekcjach . W dzisiejszym raporcie odnotowano o 174 zakażenia więcej. To wzrost o prawie jedną trzecią.

Jak przekazał we wtorek resort zdrowia, minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 15 osób, z czego 10 miało choroby współistniejące.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

Z opublikowanego we wtorek raportu z danymi epidemicznymi wynika, że:

- 6144 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( +4 w stosunku do poprzedniego dnia ), - z tego 1142 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 ( +72 ), - 596 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( bez zmian ), - z tego 120 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych ( +7 ), - 86 101 osób jest objętych kwarantanną ( +6776 ), - 2 659 952 osoby wyzdrowiały ( +40 ).

Szczepienia na koronawirusa. Andrzej Horban: nie osiągniemy odporności populacyjnej

Do kwestii szczepień przeciw COVID-19 odniósł się w piątek w "Jeden na jeden" główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Ocenił, że w Polsce nie będziemy mieli odporności populacyjnej. - Nie ma szans na to - powiedział. - Osiągniemy ją wtedy, kiedy te osoby, które nie przechorowały, przechorują - dodał.