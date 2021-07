124 nowe przypadki zakażenia. Zmarły trzy osoby

Średnia dzienna liczba potwierdzanych zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 97 i jest o pięć przypadków wyższa niż we wtorek.

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

- 6282 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (tyle samo, co dzień wcześniej), - z tego 339 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( -10 ), - 618 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (tyle samo, co dzień wcześniej) - z tego 61 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych ( +1 ), - 85 344 osoby są objęte kwarantanną ( -2776 ).

"Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni"

"Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39. roku życia. W grupie najbardziej zaszczepionej tj. od 60. roku życia zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. Szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa" – napisał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.